/தைவானின் அடுத்த டார்கெட்... தென் தமிழ்நாட்டில் குவியும் முதலீட்டு மழை

சமீபத்தில் தைவானைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் கொண்ட தொழில்துறை குழு, திருநெல்வேலி சிப்காட் தொழிற்பூங்கா மற்றும் தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகத்தை நேரில் பார்வையிட்டு, அப்பகுதியின் தொழில் மற்றும் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்புகளை ஆய்வு செய்துள்ளது. இந்தப் பயணத்தின் நோக்கம் உடனடி முதலீடு அல்ல; மாறாக, எதிர்கால தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடுவதே என சென்னை தைப்பே பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார மையத்தின் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக பசுமை ஆற்றல், மின்னணு உற்பத்தி, மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தித் துறைகளில் தென் தமிழ்நாடு முக்கிய மையமாக உருவாகும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்டுட்டுள்ளது. ஏற்கனவே காலணி, ஜவுளி, இயந்திர உற்பத்தி மற்றும் மின்னணு உற்பத்தியில் வட தமிழ்நாடு முன்னிலை வகித்து வரும் நிலையில், இனி