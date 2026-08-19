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மக்களுக்கு நிம்மதி: தாம்பரம்-செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையில் விபத்துகளுக்கு Full Stop!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 19, 2026, 01:00 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 01:00 PM
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NH-32 நெடுஞ்சாலையின் பரபரப்பான தாம்பரம்-செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் பயணிக்கும் பாதசாரிகள், விரைவில் சாலையைக் கடக்க பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான கட்டமைப்புகளைப் பெறவுள்ளனர்.
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