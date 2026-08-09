/தாம்பரம் வாட்ஸ்அப் சேவை அறிமுகம்! இனி புகார் முதல் பாதுகாப்பு வரை ஒரே எண்ணில்!

Published: Aug 09, 2026, 06:00 PM|Updated: Aug 09, 2026, 06:00 PM
தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை சார்பில், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் காவல் சேவைகளை எளிதாக வழங்கும் வகையில் ‘தாம்பரம் வாட்ஸ்அப்’ என்ற புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த வாட்ஸ்அப் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 9344 222 100 என்ற பிரத்யேக எண் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிற்கு ‘Hi’ என குறுஞ்செய்தி அனுப்புவதன் மூலம் பொதுமக்கள் பல்வேறு காவல் சேவைகளைப் பெறலாம்.
பெண்கள் தங்களது பயண விவரங்களை பதிவு செய்தால், பயணத்தின் போது பாதை மாறினாலோ அல்லது ஆபத்து ஏற்பட்டாலோ காவல்துறையினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். மேலும், போதைப்பொருள் புழக்கம் மற்றும் சமூக விரோத செயல்கள் குறித்த ரகசிய தகவல்களையும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்.