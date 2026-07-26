/'ஜனநாயகன்' பார்க்க வந்தபோது... தியேட்டர் வாட்ச்மேனை பொளந்துகட்டிய இளம்பெண்!

சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் ராஜாஜி சாலையில் உள்ள நேஷனல் திரையரங்கில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையிடப்பட்ட நிலையில், அங்கு பாதுகாப்பு பணியாளரை பெண் ஒருவர் தாக்கியதாக கூறப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகவலின்படி, திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு காரில் வெளியே சென்ற இளம் பெண்ணுக்கும், அங்கு பணி புரிந்த செக்யூரிட்டி ஸ்ரீதருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அடுத்த காட்சிக்காக வாகனங்கள் உள்ளே வந்துகொண்டிருந்ததால், நிதானமாகச் செல்லுமாறு திரையரங்கின் பாதுகாப்பு பணியாளர் ஸ்ரீதர் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பெண், காரில் இருந்து இறங்கி ஸ்ரீதரின் சட்டையைப் பிடித்து இழுத்து, தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை அங்கிருந்தவர்கள் வீடியோவாக பதிவு செய்த நிலையில், அது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி