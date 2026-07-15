/300 ஹோட்டல்களை கதறவிட்ட 'தமிழர்'... ஒரு தவறால் சிக்கிய 36 ஆண்டு மோசடி!

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Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 04:40 PM|Updated: Jul 15, 2026, 05:27 PM

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 69 வயதான பிங்சன் ஜான் என்பவர், கடந்த 36 ஆண்டுகளாக நாடு முழுவதும் 300-க்கும் மேற்பட்ட ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் தங்கி, கட்டணம் செலுத்தாமல் மோசடி செய்ததாக போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 1990 முதல் இதே பாணியில் மோசடி செய்து வந்ததாகவும், பிரபல குற்றவாளி சார்ல்ஸ் சோப்ராஜால் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த முறையை கற்றுக்கொண்டதாகவும் அவர் கூறியதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். வெளிநாட்டு சுற்றுலா வழிகாட்டி, ஆங்கில ஆசிரியர், யோகா பயிற்சியாளர் உள்ளிட்ட போலி அடையாளங்களை பயன்படுத்தி ஹோட்டல் ஊழியர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, பல நாட்கள் தங்கி பின்னர் கட்டணம் செலுத்தாமல் தப்பிச் செல்வது அவரது வழக்கமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. சில ஹோட்டல்களில் மதிப்புமிக்க பொருட்களையும் திருடியதாக போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர். சத்தீஸ்கரின் ராய்ப்பூரில்

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