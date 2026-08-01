/இனி Foreign No... இங்கேயே படிக்கலாம்... சென்னையில் அமைகிறது சர்வதேச பல்கலை.

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 01, 2026, 11:00 AM|Updated: Aug 01, 2026, 11:05 AM

தமிழ்நாட்டில் அமைகிறது முதல் சர்வதேச பல்கலைக்கழக வளாகம்... சென்னையில் தடம் பதிக்கிறது உலகின் முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான மேற்குத் ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம்... மாணவர்கள் இனி படிப்புக்காக வெளிநாடு செல்ல தேவையில்லை.  தமிழகத்தில் முதல் சர்வதேச பல்கலைக்கழக வளாகம் விரைவில் சென்னையில் திறக்கப்பட உள்ளது. தமிழக அரசின் முதலீட்டு மேம்பாட்டு நிறுவனமான Guidance Tamil Nadu உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ள "University of Western Australia (UWA)", தனது சென்னை வளாகத்தை விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. உலகளவில் QS 2027 தரவரிசையில் முதல் 100 பல்கலைக்கழகங்களில் இடம்பிடித்துள்ள UWA, இந்தியாவில் சென்னை மற்றும் மும்பை ஆகிய இரு நகரங்களில் வளாகங்களை அமைக்கிறது. சென்னையின் வேளச்சேரியில் உள்ள DLF Cybercity வளாகத்தில் சுமார் 50,000 சதுர

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