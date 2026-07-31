/தமிழ்நாட்டில் 5 புதிய ரயில் திட்டங்கள் முடக்கம்... காரணமென்ன?

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Written ByYuvashree
Published: Jul 31, 2026, 06:00 PM|Updated: Jul 31, 2026, 06:38 PM

தமிழ்நாட்டின் கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதிகளின் போக்குவரத்து மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படும் சென்னை - புதுச்சேரி - கடலூர் புதிய ரயில் பாதை திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த மத்திய அரசு உறுதி தெரிவித்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த இந்த 179 கிலோமீட்டர் நீள திட்டம் விரைவில் முன்னேற்றம் காணும் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மாமல்லபுரம், மரக்காணம், புதுச்சேரி வழியாக கடலூர் வரை புதிய ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்கு ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், புதுச்சேரி அருகே வழித்தடம் அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப மற்றும் நிலம் தொடர்பான சிக்கல்களால் திட்டம் நீண்ட காலமாக செயல்படுத்தப்படாமல் இருந்தது. இந்த நிலையில்,

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