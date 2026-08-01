/அரசின் சரியான சம்பவம்... AI City அதுவும் உலகத் தரகத்தில்... செம சர்ப்ரைஸ்!

தமிழகத்தை செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் உலகளவில் முன்னணி மாநிலமாக மாற்றும் நோக்கில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு புதிய AI Mission மற்றும் AI City திட்டத்தை அறிவிக்கத் தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான ஆலோசனைகள் தற்போது பட்ஜெட் விவாதங்களில் இடம்பெற்று வருவதுடன், தெலங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் AI வளர்ச்சி மாதிரிகளையும் அரசு ஆய்வு செய்து வருகிறது. முதல் கட்டமாக, சென்னை அருகே சுமார் 1,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் தன்னிறைவு கொண்ட AI City அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நகரில் AI நிறுவனங்களுக்கான அலுவலகங்கள், AI மாதிரி உருவாக்க மையங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், உலகளாவிய திறன் மையங்கள், தரவு மையங்கள் மற்றும் உயர்தர குடியிருப்பு வசதிகள் இடம்பெறவுள்ளன. பூங்காக்கள்,