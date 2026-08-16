Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /காவிரி, தாமிரபரணி, வைகை ஆறுகளை தூய்மைப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 16, 2026, 06:20 PM|Updated: Aug 16, 2026, 06:20 PM
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நீராதாரங்களாக இருக்கும் காவிரி, தாமிரபரணி மற்றும் வைகை ஆறுகளை சுத்தப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு திட்டம். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Recommended Videos

ரூ. 3 லட்சத்தில் சொந்த வீடா... தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு - எப்படி Apply பண்ணுவது?
03:28
Gold Monetisation 2.0 என்றால் என்ன? 30 ஆயிரம் டன் தங்கத்திற்கு மோடி அரசு குறி!
03:03
பெண் காவலருக்கே இந்த நிலையா... தவெக ஆட்சியில் இப்படி நடக்கலாமா?
01:38
எல்லாம் ரெடி..ஆனா இது மட்டும்...! கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் Opening எப்போ!
03:12
முதலமைச்சர் விஜய்க்காக தரமான சம்பவம் செய்த ஏகனாபுரம் கிராம மக்கள்!
05:05
கரூர் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி... பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?
02:41
மும்பையில் பதுங்கிய போதை தாதா: தமிழக போலீஸ் அதிரடி கைது!
01:48
தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழும் கொலைகள்... மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நிலை என்ன?
01:46
10 நாளில் சம்பளப் பணம் காலியா? சேமிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? பணம் சேமிக்கும் 5 முக்கிய விதிகள்!
04:25
CM விஜய் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்வார்?
11:08
லஞ்சம், ஊழலை ஒழிக்க தீவிர நடவடிக்கை... முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பேச்சு.
13:20
கனிம விவகாரம் மத்திய அரசின் அதிரடி... தமிழ்நாட்டிற்கு பாதிப்பா?
02:14

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
புவனேஸ்வர் குமாரின் டைமண்ட் டக்அவுட் சாதனை! ஒரு பந்துகூட எதிர்கொள்ளாமல் அவுட்
2
3
4
5