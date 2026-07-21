/சென்னை டு கன்னியாகுமரி 8 வழிச்சாலை: இனி மின்னல் வேகத்தில் பயணம் செய்யலாம்

சென்னை-கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஆறு அல்லது எட்டு வழிப்பாதையாக விரிவுபடுத்துவது குறித்து, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தை (NHAI) மாநில அரசு அணுகும் என்று மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர், முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளையும் ஆறு அல்லது எட்டு வழிப்பாதைகளாக மேம்படுத்தவும், மாநிலம் முழுவதும் புதிய விரைவுச் சாலைகளை (expressways) உருவாக்கவும் மத்திய அரசை வலியுறுத்த மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறினார்.
வெளிப்படையான மற்றும் நேர்மையான ஒப்பந்தப்புள்ளி (tender) நடைமுறைகள் மூலம் கூடுதல் விரைவுச் சாலைகளை உருவாக்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். "மாநிலத்தில் எந்தவொரு சாலைத் திட்டத்திற்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படாது. கூடுதல் விரைவுச்