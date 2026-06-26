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Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 06:40 PM|Updated: Jun 26, 2026, 07:56 PM

இடைத்தேர்தலில், 'சீட்' வேண்டும் என, கட்சித் தலைமைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் நெருக்கடி கொடுத்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழக சட்டசபை தேர்தலில், இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட த.வெ.க., தலைவர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதேபோல, அதிமுகவை சேர்ந்த பெருந்துறை ஜெயகுமார், தாராபுரம் சத்யபாமா, மதுராந்தகம் மரகதம் குமரவேல், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா, விராலிமலை சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரும், தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். இதனால், ஆறு தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் தவெக சார்பில் யாரெல்லாம் போட்டியிட போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதற்கிடையில், தங்களுக்கு தான் சீட் வேண்டும் என பலரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு

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இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு சீட்? தவெகவில் கடும் போட்டி
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