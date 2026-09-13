/இடைத்தேர்தலில் நிலைப்பாடு என்ன? மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அதிரடி!

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Written ByR Balaji
Published: Sep 13, 2026, 07:00 PM|Updated: Sep 13, 2026, 07:00 PM
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளன. சிபிஎம் ஒரு தொகுதியிலும், சிபிஐ மற்றொரு தொகுதியிலும் போட்டியிடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அதிமுக-பாஜக, திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய 3 அணிகள் களத்தில் உள்ள நிலையில், அவற்றுக்கு மாற்றாக இடதுசாரிகள் களம் காண்கின்றனர். வேட்பாளர்கள் பட்டியல் செப்டம்பர் 15 அன்று சென்னையில் வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. [00:26] அரசின் கொள்கை முரண்பாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி மக்கள் பிரச்சினைகளை முன்னிறுத்திப் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், இந்த நிலைப்பாடு எந்தக் குறிப்பிட்ட கட்சிக்கும் சாதகமானது அல்ல என்றும் இடதுசாரிகள் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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