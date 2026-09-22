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தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்!
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 22, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Sep 22, 2026, 09:40 PM
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தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் சரியாக செயல்படாத அமைச்சர்களை நீக்க விஜய் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது, இது குறித்து இங்கே விரிவாக இங்கே பார்க்கலாம்
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