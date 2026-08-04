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  • /தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் யார் யாருக்கு துறை மாறுகிறது...? விரைவில் மாற்றம்

Written BySudharsan G
Published: Aug 04, 2026, 05:20 PM|Updated: Aug 04, 2026, 05:24 PM

தமிழக அமைச்சரவையில் முதல் முறையாக அமைச்சரவை மாற்றத்தை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. செப்டம்பரில் நடைபெறும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு இந்த மாற்றம் அறிவிக்கப்படலாம் என உயர்மட்ட அதிகார வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில், தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் தயாரித்த ரகசிய செயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் அடிப்படையிலேயே இந்த அமைச்சரவை மாற்றம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பி. விஸ்வநாதன், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஏ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் கே. ஜெகதீஸ்வரி, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார் ஆகியோர் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக

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