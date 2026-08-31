/கோவைக்கு CM விஜய் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்... ரூ.400 கோடியில் டிஜிட்டல் நிதி மையம்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று 110 விதியின் கீழ் சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில் கோவை மாவட்டத்திற்கும் அறிவிப்பு ஒன்று வெளியானது. அதுகுறித்து முதலமைச்சர் அவரது உரையில், "நிதித் தொழில்நுட்ப (FinTech) புதுமைகளுடன் டிஜிட்டல் நிதிச் சேவைகளை உருவாக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் (TIDCO) மூலம் கோயம்புத்தூரில் டிஜிட்டல் நிதி மையம் (Coimbatore FinTech Hub) பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்படும். உலகத் தரத்திலான வசதிகள், அலுவலக இடங்கள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், நவீன ஆய்வகங்கள், பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு போன்ற அதிநவீன வசதிகள் இம்மையத்தில் இடம்பெறும். இதன்மூலம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில், நிதி மற்றும் நிதிநுட்பத் துறையில் உலகளாவிய முதலீடுகளை