ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய்.. என்ன பேசினார்?

தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 11) சட்டப்பேரவையில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்ற பின்னர், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது வீட்டிற்கு சென்று நேரில் சந்தித்தார். அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரை கட்டி அனைத்து வரவேற்று ’காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு’ என்ற புத்தகத்தை அன்பளித்தார். இதையடுத்து மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். பின்னர் மூவரும் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டனர். முதலமைச்சர் விஜய், தனது தலைமையிலான புதிய அரசு சிறப்பாக செயல்பட ஆதரவையும் அறிவுரைகளையும் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிகிறது.