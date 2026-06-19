/வெயிலில் வாடும் பயணிகளுக்கு COOL செய்தி..! CM விஜய் பச்சைக்கொடி..!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 19, 2026, 05:00 PM|Updated: Jun 19, 2026, 05:07 PM

தமிழ்நாடு மக்களின் தினசரி பயண அனுபவத்தை முற்றிலும் மாற்றியமைக்கும் வகையில், பொதுப் போக்குவரத்துத் துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தமிழக அரசு தயாராகி வருகிறது. நகரப் பகுதிகளுக்காக இனி வாங்கப்படும் புதிய பேருந்துகள் அனைத்தும் குளிரூட்டப்பட்ட மின்சாரப் பேருந்துகளாக இருக்க வேண்டும் என்ற முக்கியக் கொள்கை முடிவை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற போக்குவரத்துத் துறையின் விரிவான ஆய்வுக் கூட்டத்தில், பொதுப் போக்குவரத்தை நவீனமயமாக்குவது, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தொழில்நுட்பங்களை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் பயணிகளுக்கு தரமான சேவையை வழங்குவது குறித்து பல்வேறு அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் 1 ஆண்டு, 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு கால வளர்ச்சித்

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