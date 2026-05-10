திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார் விஜய்!

முதலமைச்சர் விஜய் தான் வெற்றிபெற்ற திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார். 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொற்பேற்றார். இந்த தேர்தலில் விஜய் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இந்திய மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி, ஒரு வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டிலுமே வெற்றிபெற்றால், தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 14 நாட்களுக்குள் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ பதவியை அவர் கட்டாயம் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இதன் அடிப்படையில், முதலமைச்சர் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார். ராஜினாமாவை தொடர்ந்து, திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும். இந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏவாக பொறுப்பேற்பார்.
