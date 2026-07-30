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Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 12:40 PM|Updated: Jul 30, 2026, 12:42 PM

தமிழக அரசின் சொந்த வருவாயை அதிகரிக்கும் நோக்கில், 6 பேர் கொண்ட உயர்மட்ட நிபுணர் குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது. முன்னாள் திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையிலான இந்தக் குழுவில், பொருளாதார நிபுணர் கே.பி. கிருஷ்ணன், வரிக் கொள்கை நிபுணர் அரவிந்த் மோடி, முன்னாள் மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க வாரியத் தலைவர் நஜீப் ஷா, நிதித்துறை செயலாளர் எம்.ஏ. சித்திக், சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் எம்.சுரேஷ் பாபு ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப வருவாய் உயர்வதை உறுதி செய்வதுடன், நீடித்த வருவாய் ஆதாரங்களை உருவாக்கும் வகையில் இந்தக் குழு செயல்பட உள்ளது. மாநிலத்தின் வரி மற்றும் வரி அல்லாத வருவாயை உயர்த்துவது, வருவாய்

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தமிழ்நாட்டின் வருவாயைப் பெருக்க அதிரடி... சிறப்புக் குழு அமைப்பு - பின்னணி என்ன?
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