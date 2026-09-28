/சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைக்கு ஆப்பு... அமலுக்கு வருகிறது புதிய நடைமுறை

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Written BySudharsan G
Published: Sep 28, 2026, 01:00 AM|Updated: Sep 28, 2026, 01:00 AM
தமிழகத்தில் கனிம வளங்களின் சட்டவிரோத எடுப்பு மற்றும் கடத்தலைத் தடுக்க, கனிம வளத்துறை புதிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள உள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கனிமங்களை கொண்டு செல்வதற்காக தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் காகிதப் போக்குவரத்து அனுமதிச் சீட்டுகள் மற்றும் அனுமதிகளை நிறுத்தி, QR குறியீடு கொண்ட இணையவழி அனுமதிச் சீட்டுகளை அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கனிம வள மேலாண்மை அமைப்பு இணையதளம் மூலம் இந்த அனுமதிச் சீட்டுகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் சுரங்கம் மற்றும் குவாரி பணிகள் முதல் கனிமங்களை கொண்டு செல்வது வரை, அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இணையவழியில் கண்காணிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குவாரிகளில் உள்ள எடைமேடைகளை கனிம வள மேலாண்மை அமைப்பு இணையதளத்துடன் இணைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன்
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