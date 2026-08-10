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  • /கூவம் ஆற்றை சுத்தப்படுத்தும் Next Move... தமிழக அரசின் முக்கிய நடவடிக்கை

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 10, 2026, 03:00 AM|Updated: Aug 10, 2026, 03:00 AM
கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகளை மறுசீரமைப்பதற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க, உலகளாவிய அளவில் டெண்டர் கோரப்பட உள்ளது. கூவம் ஆற்றை வெறும் சுத்தப்படுத்துவதுடன் நிறுத்தாமல்... ஆற்றங்கரை மேம்பாடு, கழிவுநீர் கலப்பை தடுத்தல், நடைபாதைகள், சைக்கிள் பாதைகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு கட்டமைப்புகள் உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுநீரை தடுப்பதற்காக, கழிவுநீரை வெளியேற்றும் இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றை பிரதான கழிவுநீர் குழாய்களுடன் இணைக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. முந்தைய திட்டங்களில், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல், கரையோர மக்களை மறுகுடியமர்த்துதல், தடுப்புச்சுவர்கள் அமைத்தல் போன்ற பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டன. ஆனால், இந்த முறை ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
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