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  • /இனி டாஸ்மாக்கில் தரமான சரக்கு மட்டும்தான்... மதுபான ஆலைகளுக்கு செக்

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 27, 2026, 01:40 PM|Updated: Aug 27, 2026, 01:40 PM
தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் டாஸ்மாக்கில் விற்பனை செய்யப்படும் சில மதுபான வகைகள் தரமற்றவையாக இருப்பதாக மதுப்பிரியர்களிடம் இருந்து புகார்கள் எழுந்து வந்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்களின் தரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மதுபான ஆலைகளிலும் விரிவான தரப்பரிசோதனை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் நிறுவனம், 7 நிறுவனங்களிடம் இருந்து பீரும், 11 உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து மதுபானங்களையும் கொள்முதல் செய்கிறது. உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமான FSSAI-ன் அறிவுறுத்தலின்படி, என்ரிகா என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் 11 வகை மதுபானங்களின் விற்பனைக்கு ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி டாஸ்மாக் தடை விதித்தது. ஆனால், மறுநாளே மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அலுவலகம் தடையை நீக்கி, மீண்டும்
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