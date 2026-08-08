/இனி அரசு பணம் கணிசமாக மிச்சமாக போகுது! CM விஜய் Mass Plan!

தமிழ்நாட்டில் மேம்பாலங்கள், சாலைகள் மற்றும் அரசு விவரிக்கப்படும் கட்டடங்களுக்கான திட்டச் செலவுகள் இனி கணிசமாக குறைய போகிறது. இதற்காக தமிழக அரசு போட்டுள்ள திட்டங்கள் என்ன விரிவாக பார்க்கலாம்
தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களின் செலவுகளைக் குறைக்கும் வகையில், கட்டுமானப் பொருட்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் கூலியை நிர்ணயிக்கும் "Schedule of Rates" (SoR) பட்டியலை மாற்றியமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. பொதுப்பணித்துறை (PWD) இதற்கான ஆய்வுகளைத் தொடங்கியுள்ளது. சந்தை விலைக்கு ஏற்ப அரசுப் பொருட்களின் கொள்முதல் கட்டணங்களை சீரமைப்பதன் மூலம் திட்டமிட்ட திட்டச் செலவுகளை பெருமளவு குறைக்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுவரை ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்கப்படும் கட்டணப் பட்டியல்கள் சந்தை நிலவரத்தை விரிவாக ஆராயாமல், வெறும் குறைந்தபட்ச மாற்றங்களுடன்