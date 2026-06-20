/"சென்னை பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தில் புதிய திருப்பம்! 'மாற்று இடம் தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு... பின்னணி என்ன

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு தி.மு.க அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு, சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட சென்னை பரந்தூர் பசுமைவழி விமான நிலையத் திட்டத்திற்குப் பதிலாக, தற்போது மாற்று இடத்தைக் கண்டறிவது குறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணர்களுடன் இணைந்து அரசு ஆலோசித்து வருவதாக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ஆர். நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார். நீர்நிலைகளையும் விளைநிலங்களையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் இத்திட்டத்தை மாற்றுவது குறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து முறைப்படி அறிவிப்பு வெளியிடும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில், தற்போதைய அரசு இத்திட்டத்தைக் கைவிடக்கூடும் என்ற ஊகங்களுக்கு மத்தியில், வளர்ச்சிக்குத் தடையின்றி மாற்று வழிகளை ஆராய்வதே தங்களின் நோக்கம் என்று அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இருப்பினும், ஏற்கனவே தள அனுமதி மற்றும் கொள்கை அளவிலான அங்கீகாரங்கள் பெறப்பட்டு, நிலமும் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள