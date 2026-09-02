/கோவையில் உருவாகும் FinTech Hub... உலக நிறுவனங்களை ஈர்க்கும் புதிய திட்டம்!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 02, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 02, 2026, 03:20 PM
கோவையின் தொழில்துறை வளர்ச்சியில் புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கும் வகையில், 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் FinTech Hub அமைக்கப்பட உள்ளது. தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனமான TIDCO மூலம் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. நிதி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் செயல்படும் உலகளாவிய நிறுவனங்கள், புதிய Startups மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இந்த Hub-ல் இடம் வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும், நவீன ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்கள், தொழில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு வசதிகளும் இங்கு இடம்பெற உள்ளன. இதன் மூலம் நிதித்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும், அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் தேவையான சூழல் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவு, டிஜிட்டல் நிதிச் சேவைகள் உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்க இந்த மையம் உதவும். உலகளாவிய முதலீடுகளை
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