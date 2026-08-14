/முதலீட்டாளர் மாநாடு: எந்தெந்த மாவட்டங்களில்... என்னென்ன திட்டங்கள்?

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு, அரசு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்து, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை பெருக்கும் வகையில் பல்வேறு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது. தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு புதிய வேகம் கொடுக்கும் வகையில் நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டு மாநாட்டில், 97 நிறுவனங்களுடன் தமிழக அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில், மொத்தம் 67 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு... ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள்... 56 புதிய Greenfield திட்டங்களும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. எலக்ட்ரானிக்ஸ், மின்சார வாகனங்கள், ஆட்டோமொபைல், டேட்டா சென்டர், விண்வெளி, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி உள்ளிட்ட துறைகளில் முதலீடுகள் குவிந்துள்ளன. இதில் டேட்டா சென்டர்