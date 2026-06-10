Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Mazagon போகட்டும்! HD Hyundai Confirm! விட்டதை பிடித்தார் CM விஜய்!

Mazagon போகட்டும்! HD Hyundai Confirm! விட்டதை பிடித்தார் CM விஜய்!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:51 PM IST

தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, மாநிலத்தின் தொழில்துறை வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும் புதிய சர்வதேச முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக அமைச்சர் கீர்த்தனா சம்பத் இப்போது தென் கொரியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். தென் கொரியாவில் உள்ள எச்டி ஹூண்டாய் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸின் உல்சன் கப்பல் கட்டும் தளம் மற்றும் தலைமையகத்திற்கு அவர் சென்றுள்ளார். அங்கு அவர் கப்பல் கட்டும் வசதிகளைப் பார்வையிட்டார், மேம்பட்ட உற்பத்தி முறைகளையும் அவர் கவனித்தார், மேலும் ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியமான துறைகள் குறித்து அவர் விவாதித்தார். ஒரு மாதத்திற்கு முன்புதான் பதவியேற்ற தமிழகத் தொழில்துறை அமைச்சரின் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும்.

தமிழகத்தின் தூத்துக்குடியில், எச்டி ஹூண்டாயை

See more

Recommended Videos

தங்க நகை கடன்: வங்கிக்கு கட்டுப்பாடு...? மத்திய அரசு வைத்த செக்!
01:57
Mazagon போகட்டும்! HD Hyundai Confirm! விட்டதை பிடித்தார் CM விஜய்!
03:03
பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும்?!
02:11
அக்காவையே.... நெஞ்சை பதறவைக்கும் கொடூரம்... காதல் விவகாரம் காரணமா?
02:20
நாகப்பட்டினத்தில் மூதாட்டியிடம் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி
02:02
மிடிள் கிளாசுக்கு பேரிடி! இனி சொந்த வீடு கட்டவே முடியாதா? விவரம் என்ன?
02:01
ஆந்திர பக்தர்களை குறி வைக்கும் கும்பல்.. தப்பித்தவறி இவர்களிடம் சிக்கிடாதீங்க!
01:46
எறும்பு ஜனதா பார்ட்டி..! உ.பியில் உருவான எறும்பு படை..!’
02:17
"கேள்வி கேட்டா புது Burger தராங்க!" சிக்கனில் நெளித்த புழுக்கள்!
01:59
பரிவாரங்களுடன் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம்; பட்டணப்பிரவேச விழா..!
01:40
இனி வேற லெவலுக்கு மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!
02:02
சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் சவுக்கு சங்கர் பரபரப்பு புகார்
06:56

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BSNL வேலைவாய்ப்பு 2026: ரூ.40,500 சம்பளம், ஜூலை 4 கடைசி தேதி... முழு விவரம் இதோ
BSNL2 min ago
2
raghava lawrence25 min ago
3
manjari fadnis38 min ago
4
Kerala Lottery49 min ago
5
Uttarpradesh Murder55 min ago