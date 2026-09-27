/முதலீட்டில் மாஸ் காட்டும் தமிழ்நாடு! FDI-ல் TOP STATE!

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 27, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 27, 2026, 06:00 PM
2026 ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில், தமிழ்நாட்டில் குவிந்த அந்நிய நேரடி முதலீட்டு பங்கு 5.9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த FDI பங்கு முதலீட்டில், தமிழ்நாட்டின் பங்கு மட்டும் 30 சதவீதமாக உள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் 2.7 பில்லியன் டாலர் முதலீடு கிடைத்த நிலையில், தற்போது அது இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் இந்த முன்னேற்றத்துக்கு முக்கிய காரணமாக, ஜப்பானைச் சேர்ந்த MUFG நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் மேற்கொண்ட மிகப்பெரிய முதலீடு பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், உற்பத்தித் துறை மற்றும் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் எனப்படும் GCC முதலீடுகளும் தமிழ்நாட்டின் முதலீட்டு வேகத்துக்கு வலுசேர்ப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, நடப்பு
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