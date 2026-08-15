/மும்பையில் பதுங்கிய போதை தாதா: தமிழக போலீஸ் அதிரடி கைது!

Published: Aug 15, 2026, 10:40 PM|Updated: Aug 15, 2026, 10:40 PM
தாம்பரம் பகுதியில் கல்லூரி மாணவர்களைக் குறிவைத்து போதை மாத்திரைகள் விற்ற சந்தோஷ் என்பவரைத் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 1,000 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் குறித்து விசாரணை நடத்தியதில், மும்பையிலிருந்து இந்த மாத்திரைகள் சப்ளை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, தாம்பரம் ஆய்வாளர் செல்லத்துரை தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் மும்பை விரைந்து, தானே பகுதியில் மருந்து கடை நடத்தி வந்த விஜய் ஆதவ் என்பவரை சுற்றிவளைத்துக் கைது செய்தனர். இணையவழியாக மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரை விற்றதை ஒப்புக்கொண்ட அவரிடமிருந்து 100 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.