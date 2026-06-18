/PM E Drive திட்டம்: தமிழகத்துக்கு 498 EV சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்

நாடு முழுவதும் உள்ள 74 முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலை வழித்தடங்களில் 4,874 பொது மின்சார வாகன (EV) சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் முக்கிய முயற்சியாக, 'பிஎம் இ-டிரைவ்' (PM E-Drive) திட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இத்திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு ரூ. 2,000 கோடியை மானிய உதவியாக ஒதுக்கியுள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட மொத்த சார்ஜிங் நிலையங்களில், முதல் கட்டமாகத் தமிழ்நாட்டில் 498 நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் சென்னை, நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி மற்றும் பெங்களூரு ஆகியவற்றை இணைக்கும் முக்கிய பாதைகள் அடங்கும். எந்தெந்த வழித்தடங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது? மொத்தம் உள்ள 74 முக்கிய வழித்தடங்களில், 50 வழித்தடங்கள் மின்சார