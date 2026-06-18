Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /PM E Drive திட்டம்: தமிழகத்துக்கு 498 EV சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்

PM E Drive திட்டம்: தமிழகத்துக்கு 498 EV சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:23 PM IST

நாடு முழுவதும் உள்ள 74 முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலை வழித்தடங்களில் 4,874 பொது மின்சார வாகன (EV) சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் முக்கிய முயற்சியாக, 'பிஎம் இ-டிரைவ்' (PM E-Drive) திட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இத்திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு ரூ. 2,000 கோடியை மானிய உதவியாக ஒதுக்கியுள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட மொத்த சார்ஜிங் நிலையங்களில், முதல் கட்டமாகத் தமிழ்நாட்டில் 498 நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் சென்னை, நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி மற்றும் பெங்களூரு ஆகியவற்றை இணைக்கும் முக்கிய பாதைகள் அடங்கும். எந்தெந்த வழித்தடங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது? மொத்தம் உள்ள 74 முக்கிய வழித்தடங்களில், 50 வழித்தடங்கள் மின்சார

See more

Recommended Videos

PM E Drive திட்டம்: தமிழகத்துக்கு 498 EV சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
02:30
பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டம் தாமதம்.. காரணம் இதுதான்!
02:16
மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன் கிடைக்கும்: புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
05:02
5 மணி நேரம் மாயமான பள்ளி வாகனம்... சென்னையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?
02:17
சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை
01:25
மால்களாக மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!
02:12
மீனவர்களுக்கான டீசல் மானியத்தில் முறைகேடு: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆய்வில் அம்பலம்
01:50
டிரம்ப்பை புரிந்துகொள்ள... ஈரான் கையில் எடுத்த புது மேட்டர்... சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு
02:10
விருத்தாசலம் To சேலம் ரயில்: மூச்சிறைக்க ஓடும் பயணிகள்
01:41
5 லட்சம் மக்கள் தொகை.. ஸ்பெயினை அலறவிட்ட குட்டி நாடு!
01:19
வென்றது மெக்சிகோ அணி... ஆனால் சாண்ட்ரா குவேவாஸா தான் வைரல் - யார் இவர்?
02:08
நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!
02:11

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி நகை பறிப்பு.. அதிர வைத்த சம்பவம்
Chennai crime5 min ago
2
US Iran Deal9 min ago
3
UAE14 min ago
4
Chennai34 min ago
5
FIFA World Cup54 min ago