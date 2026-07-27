/சாலை திட்டங்களில் தமிழ்நாடு பின்னடைவு! மத்திய அரசு தந்த Shocking Report

இந்தியாவில் தேசிய அதிவேக வழித்தடங்கள் மற்றும் பசுமைவழிச் சாலைகள் (National High-Speed Corridors & Greenfield Expressways) அமைக்கும் திட்டங்களில், மற்ற தென்னிந்திய மாநிலங்களை விடத் தமிழ்நாடு பின்தங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தரவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 361 கிலோமீட்டர் தொலைவிலான அதிவேகச் சாலைப் பணிகள் மட்டுமே நிறைவடைந்துள்ளன அல்லது கட்டுமானத்தில் உள்ளன. ஆனால், பக்கத்து மாநிலமான ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 893 கிலோமீட்டர், கர்நாடகாவில் 579 கிலோமீட்டர் மற்றும் தெலங்கானாவில் 501 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் 161 கி.மீ சாலைகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ள நிலையில், 200 கி.மீ பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பசுமைவழிச் சாலை திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் நிலத்தைக் கையகப்படுத்துவதே மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பதாக