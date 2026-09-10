/தமிழக வாகன ஓட்டிகளுக்கு சிக்கல்? வெளியான அதிர்ச்சி Report! காத்திருக்கும் பேராபத்து

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 10, 2026, 01:40 PM|Updated: Sep 10, 2026, 01:40 PM
வாகன ஓட்டிகளுக்குக் காத்திருக்கும் முக்கிய சிக்கல்கள் மற்றும் புதிய மாற்றங்கள் என்னென்ன? வெளியான அறிக்கையின் பின்னணி என்ன? முழுமையான விவரங்களை இந்த வீடியோவில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

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