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"முதலமைச்சர் பிரச்சார மனநிலையிலேயே இருக்கிறார்": தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:40 AM IST
வேறு கட்சியிலிருந்து தன் கட்சிக்கு ஆட்களை சேர்க்கும் கவனத்தை பெண்கள் பாதுகாப்பில் செலுத்த வேண்டும் : தமிழிசை சௌந்தரராஜன்!

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