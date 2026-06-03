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"முதலமைச்சர் பிரச்சார மனநிலையிலேயே இருக்கிறார்": தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
"முதலமைச்சர் பிரச்சார மனநிலையிலேயே இருக்கிறார்": தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 10:40 AM IST
|
Updated: Jun 03, 2026, 10:40 AM IST
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வேறு கட்சியிலிருந்து தன் கட்சிக்கு ஆட்களை சேர்க்கும் கவனத்தை பெண்கள் பாதுகாப்பில் செலுத்த வேண்டும் : தமிழிசை சௌந்தரராஜன்!
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