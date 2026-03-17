திமுகவினர் தமிழர்களின் அடையாளத்தை தொலைத்து வைத்துள்ளனர்!

தமிழகத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் ரீல்ஸ் மோகத்தில் இருக்கிறார் என்றும், திமுகவினர் தமிழர்களின் அடையாளத்தை குலைத்து தொலைத்து வைத்துள்ளனர் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
