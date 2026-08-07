/அடியோடு மாறுது Tasmac Rules! மது பிரியர்களுக்கு இனி ஜாலி தான்

ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்துவிட்டால் மதுபானங்கள் நேரடியாக வீட்டிற்கே வந்துவிடுமா? 'க்யூஆர்' குறியீடு (QR Code) இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் மது வாங்கிவிட முடியுமா? டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் புது ரூல்ஸ் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம். தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டில்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலையை (MRP) விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவதாகத் தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வந்தன. இதனைத் தடுக்கும் வகையிலும், கடைகளில் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டும், தமிழக அரசு மற்றும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் சார்பில் இணையவழி முன்பதிவுத் திட்டம் புதிதாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 'எண்ட் டு எண்ட்' (End to End) என்ற புதிய செயலி மற்றும் 'Tasmace2e.in' என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம்