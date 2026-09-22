/இனி டிஜிட்டல் முறையில் மட்டுமே மது விற்பனை? டாஸ்மாக்கில் வரப்போகும் அதிரடி மாற்றம்

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 22, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 22, 2026, 03:20 PM
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானம் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய நடைமுறை அறிமுகமாக உள்ளது. 500 ரூபாய்க்கு மேல் மதுபானம் வாங்கினால், இனி ரொக்கமாக பணம் செலுத்த முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டு முதல், மதுபான உற்பத்தி ஆலைகள் முதல் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் வரை அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கணினிமயமாக்கும் திட்டத்தை டாஸ்மாக் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மதுபான பாட்டிலும் கையடக்கக் கருவி மூலம் ஸ்கேன் செய்யப்படுகிறது. அதே கருவியின் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தும் வசதியும் உள்ளது. ஆனால், டாஸ்மாக் கடைகளில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளில் 80 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவை தொடர்ந்து ரொக்கப் பணமாகவே உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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