/டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்..! 25% சம்பள உயர்வு; கெடுபிடி ரூல்ஸ்..! விவரம் என்ன..?

தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடைகளில் எம்.ஆர்.பி. விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவது குறித்து நீண்ட காலமாக எழுந்து வந்த புகார்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 25 சதவீத ஊதிய உயர்வு வழங்க அதிரடியாக முடிவு செய்துள்ளது தவெக அரசு. இந்த புதிய ஊதிய உயர்வு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது. இதனுடன், அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட ஒரு ரூபாய் கூட கூடுதலாக வசூலித்தால் சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தேவையானால் பணிநீக்கமும் செய்யப்படும் எனவும் அமைச்சர் விக்னேஷ் எச்சரித்துள்ளார். 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலுவையில் இருந்த