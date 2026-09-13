/TASMAC-ல் புதிதாக 25 பிராண்டுகள் அறிமுகமாகிறது!

தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய பிராண்டு மதுபானங்கள் மற்றும் பீர் வகைகளை விற்பனை செய்வது தொடர்பாக, 20-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களுடன் டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். இதன் அடிப்படையில், 25 புதிய பிராண்டுகள் தற்போது தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த புதிய மதுபானங்களுக்கு, விலை நிர்ணயம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் இயக்குநர்கள் குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகு, புதிய பிராண்டுகள் கடைகளில் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட உள்ளன.
தற்போது, தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் 174 மதுபான வகைகள், 40 பீர் வகைகள் மற்றும் 4 ஒயின் வகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இதுதவிர, பிற