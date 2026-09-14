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  • /TASMAC-ல் இனி வரிசையில் நிற்கவேண்டாம் - புதிய எந்திரம் அறிமுகம்...!

Written ByR Balaji
Published: Sep 14, 2026, 02:00 PM|Updated: Sep 14, 2026, 02:00 PM
தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க. அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து, டாஸ்மாகில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் நடைமுறையில், புதிய தொழில்நுட்ப முறையை அறிமுகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறுவதில் ஊழியர்களுக்கு பணிச்சுமை ஏற்படுவதாக புகார்கள் வந்தன. பணத்தைத் திருப்பி வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதம், சில்லறை தட்டுப்பாடு போன்றவை சவாலாக அமைந்துள்ளன. இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை சமாளிக்க இந்த புதிய முறை கொண்டு வரப்படுகிறது. இதற்காக, முதல் கட்டமாக 4 ஆயிரம் Reverse Vending Machines அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு சில்லறை விற்பனை நிலையத்துக்கும் ஒரு இயந்திரம் என்ற அடிப்படையில் அமைக்கப்படவுள்ளன. முதற்கட்டமாக, கடைகளுக்கு அருகில் இந்த இயந்திரங்கள் நிறுவப்படும். பாட்டிலை இயந்திரத்தில் செலுத்தி
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