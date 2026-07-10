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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 11:20 PM|Updated: Jul 10, 2026, 11:49 PM

அமெரிக்காவில் உள்ள தனது குடியிருப்பில் 27 வயதுடைய இந்தியப் பெண் ஒருவர் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு, இவ்வழக்கு தொடர்பாக அவரது கணவரைப் பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர். தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநரான அவினாஷ் நார்னே (30) என்பவர், கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தனது குடியிருப்பில் மனைவி ராஜிதா சப்பினேனியை கொலை செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். நார்னே தனது மனைவியின் கழுத்தை நெரித்துக் கொன்றதாகவும், விசாரணையாளர்களைத் திசைதிருப்பும் வகையில் குற்றச் நடந்த இடத்தின் தோற்றத்தை மாற்றியமைக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இவ்வழக்கு குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்திய பின்னரே நார்னே கைது செய்யப்பட்டார். உள்ளூர் ஊடகச் செய்திகளின்படி, அவர் இந்தக் கொலையைத் திட்டமிட்டதற்கான ஆதாரங்களை விசாரணையாளர்கள் கண்டறிந்தனர். மேலும், இந்தியாவில்

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இந்தியாவில் இருந்த காதலிக்காக அமெரிக்காவில் மனைவியை கொன்ற கணவன்
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