Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி: திருமாவளவன் பேட்டி!

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி: திருமாவளவன் பேட்டி!

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 22, 2026, 06:20 PM IST|Updated: May 22, 2026, 06:39 PM IST

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளரான வன்னி அரசு சமீபத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன்புவரை தவெகவை அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், பல கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகள் மாறின. தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு அளித்தது. இந்நிலையில் ஆட்சியிலும் அவர்களுக்கு பங்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று, சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக வன்னி அரசு பொறுப்பேற்று கொண்டார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது என்றும், வெகு நாள் கனவு நனவாகியிருக்கிறது என்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். தவெக தலைவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர்

See more

Recommended Videos

சாலையோரம் சாவகாசமாக சென்ற சிறுத்தை..! வெளியான வீடியோ.!
00:59

சாலையோரம் சாவகாசமாக சென்ற சிறுத்தை..! வெளியான வீடியோ.!

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி: திருமாவளவன் பேட்டி!
02:04

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி: திருமாவளவன் பேட்டி!

மு.க.ஸ்டாலினை வீழ்த்தியவருக்கு அமைச்சர் பதவி மறுப்பு..! வி.எஸ்.பாபுவை விஜய் மறந்தது ஏன்?
03:56

மு.க.ஸ்டாலினை வீழ்த்தியவருக்கு அமைச்சர் பதவி மறுப்பு..! வி.எஸ்.பாபுவை விஜய் மறந்தது ஏன்?

தொடங்கியது புது ரயில் சேவை! குதுகளிக்கும் சென்னை மக்கள்
01:53

தொடங்கியது புது ரயில் சேவை! குதுகளிக்கும் சென்னை மக்கள்

தேசிய அரசியலில் கால் பதிக்கும் TVK... விஜய் விசில் வெற்றி - முழு பின்னணி
02:55

தேசிய அரசியலில் கால் பதிக்கும் TVK... விஜய் விசில் வெற்றி - முழு பின்னணி

பருப்பு ஆலையில் ஆரம்பித்து... மீடியா உலகில் ஜாம்பவானாக உருவெடுத்த Essel!
06:02

பருப்பு ஆலையில் ஆரம்பித்து... மீடியா உலகில் ஜாம்பவானாக உருவெடுத்த Essel!

மாநிலம் முழுவதும் சிறப்புப் பேருந்துகள் - போக்குவரத்து துறை..!
01:44

மாநிலம் முழுவதும் சிறப்புப் பேருந்துகள் - போக்குவரத்து துறை..!

டாஸ்மாக் மூடல்... உயர்நீதிமன்றம் பாராட்டு
02:49

டாஸ்மாக் மூடல்... உயர்நீதிமன்றம் பாராட்டு

15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்
03:14

15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்

பெட்ரோல் & டீசல் விலை தினமும் மாறுமா...? ஷாக் தகவல்
02:26

பெட்ரோல் & டீசல் விலை தினமும் மாறுமா...? ஷாக் தகவல்

CM விஜய் அறையில் ரீல்ஸ்: இந்த மோகத்திற்கு ஒரு எண்டே இல்லையா?
02:55

CM விஜய் அறையில் ரீல்ஸ்: இந்த மோகத்திற்கு ஒரு எண்டே இல்லையா?

காஞ்சி மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. வருகிறது இரட்டை வழித்தடம்
03:21

காஞ்சி மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. வருகிறது இரட்டை வழித்தடம்

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அடேங்கப்பா..ரிலீஸான ஒரே வாரத்தில் ‘கருப்பு’ படம் செய்த வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?

அடேங்கப்பா..ரிலீஸான ஒரே வாரத்தில் ‘கருப்பு’ படம் செய்த வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?

Karuppu18 min ago
2

நவகிரகங்களின் அதிரடி மாற்றம்: இன்று முதல் பொற்காலத்தை எட்டப்போகும் 4 ராசிகள்

Astrology Prediction38 min ago
3

மீனத்தில் வக்ரமாகும் சனி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. பரிகாரங்கள் இதோ!

Shani peyarchi1 hr ago
4

‌“அரசியலே வேண்டாம்” ’கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி’ நிறுவனரின் பெற்றோர் கதறல்!

CJP1 hr ago
5

ரூபாய் வீழ்ச்சியால் அதிரடியாக உயரும் வீட்டுக்கடன் EMI? - பொதுமக்களுக்கான அப்டேட்

Home Loan2 hrs ago