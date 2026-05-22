/முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி: திருமாவளவன் பேட்டி!

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளரான வன்னி அரசு சமீபத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன்புவரை தவெகவை அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், பல கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகள் மாறின. தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு அளித்தது. இந்நிலையில் ஆட்சியிலும் அவர்களுக்கு பங்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று, சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக வன்னி அரசு பொறுப்பேற்று கொண்டார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது என்றும், வெகு நாள் கனவு நனவாகியிருக்கிறது என்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். தவெக தலைவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
