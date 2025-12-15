English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்ஜின் இல்லாத கார்தான் அதிமுக - உதயநிதி ஸ்டாலின்!

திருவண்ணாமலையை அடுத்த மலப்பாம்பாடியில் உள்ள கலைஞர் திடலில் திமுக இளைஞர் அணி வடக்கு மண்டல நிர்வாகிகள் மாநாடு நடைபெற்றது. அதில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இன்ஜின் இல்லாத கார்தான் அதிமுக என்றும் "இபிஎஸ் பொதுச்செயலாளராக இருப்பதுதான் நமக்கும் தேவை" எனவும் விமர்சித்தார். மேலும், எதிர்வரும் தேர்தலில் இளைஞர்களுக்கு அதிகம் வாய்ப்பு கொடுக்கவேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தார்.

