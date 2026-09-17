/The Dark Heaven பட விமர்சனம்: மர்டர் திரில்லர் எப்படி இருக்கு...?

பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, ஒரு மலை கிராமத்தில் ஒரு இளம் பெண்ணைப் பற்றி அவதூறு பரப்பி, அவளுடைய உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறான் தசரதன். அதன்பிறகு அவனும் கொடூரமாக இறந்து போகிறான். அதிலிருந்து அந்த கிராமத்தில் ஒவ்வொரு 7 வருடத்துக்கும் மர்மமான மரணங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த சூழ்நிலையில், தசரதனோட வம்சத்தைச் சேர்ந்த ரித்விகா அங்கே வசித்து வருகிறார். அந்த ஊருக்கு இன்ஸ்பெக்டராக வரும் ஒருவரும் ரித்விகாவை திருமணம் செய்யும் நிலையில் கொடூரமாக இறந்து போகிறார். இதுக்கப்புறம் அந்த ஊருக்கு போலீஸ் அதிகாரியாக சித்து, தன்னுடைய மனைவி தர்ஷிகா மற்றும் குழந்தையுடன் வருகிறார். அங்கே நடக்கும் அமானுஷ்ய சம்பவங்களைப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அதே நேரத்தில் கேரளாவிலிருந்து தப்பி வந்த ஒரு சைக்கோ கொலைகாரன்,