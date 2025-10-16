"குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்"

குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு எரி உலையை அரசு அறிவித்துள்ளது, அது நடைமுறைக்கு வந்தால் மாபெரும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை வரும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச்செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவை கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மாற்று திட்டத்தை கொண்டு வரவேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.
குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு எரி உலையை அரசு அறிவித்துள்ளது, அது நடைமுறைக்கு வந்தால் மாபெரும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை வரும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச்செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவை கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மாற்று திட்டத்தை கொண்டு வரவேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.