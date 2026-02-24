English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • "திமுக ஆட்சியில் எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்வளை நெரிக்கப்படுகிறது"

"திமுக ஆட்சியில் எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்வளை நெரிக்கப்படுகிறது"

திமுக ஆட்சியில் எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்வளை நெரிக்கப்படுகிறது என்றும், திமுகவிற்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டால் உடனடியாக கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறார்கள் ஆனால் பிரதமரை கொல்வேன் என சொன்னால் கைது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சியில் எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்வளை நெரிக்கப்படுகிறது என்றும், திமுகவிற்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டால் உடனடியாக கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறார்கள் ஆனால் பிரதமரை கொல்வேன் என சொன்னால் கைது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News