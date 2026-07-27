/தகாத உறவில் இருந்தவரின் குழந்தைகளுக்கு நேர்ந்த கொடுமை... முழு பின்னணி

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Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 07:20 PM|Updated: Jul 27, 2026, 07:20 PM
தேனி மாவட்டம், போடி அருகே மேல சொக்கநாதபுரம் பேரூராட்சி ரெங்கநாதபுரம் அம்பேத்கர் தெருவை சேர்ந்தவர் சின்னத்தம்பி. கூலித்தொழிலாளி. இவரது மகன்கள் தான் ஸ்ரீஹரிஷ் , சபரீஷ். ஸ்ரீஹரிஷ் 6ம் வகுப்பும், சபரீஷ் 5ம் வகுப்பும் படித்து வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டின் அருகே விளையாடி கொண்டிருந்த இருவரும் திடீரென காணாமல் போனார்கள். அவர்களை உறவினர்களின் வீடு உள்பட பல இடங்களில் தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இதனால் சின்னத்தம்பி, இது குறித்து போடி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.இதன்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், மாயமான சிறுவர்களை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று மாலை வீட்டின் அருகே உள்ள ஒரு பாசன கிணற்றில் சிறுவர்கள் இருவரும் சடலமாக மிதப்பதாக போலீசாருக்கு தெரியவந்தது.
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