  காரணம் கண்டுபிடித்து நிராகரிப்பு - செந்தில் பாலாஜி காட்டம்!

காரணம் கண்டுபிடித்து நிராகரிப்பு - செந்தில் பாலாஜி காட்டம்!

கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து விரிவான அறிக்கை அளித்து, 15 மாதங்கள் கழித்து வேண்டுமென்றே ஒரு காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து நிராகரித்து இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மத்திய அரசு முடக்கியதாக கூறி மதச்சார்பற்ற முற்போற்கு கூட்டணி சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செந்தில் பாலாஜி, மத்திய அரசை காட்டமாக விமர்சித்தார்.

