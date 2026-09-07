/“பிரதமர் வேட்பாளர் விஜய்யா?” கடுப்பான திருமாவின் சூடான பதில்!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 07, 2026, 08:20 AM|Updated: Sep 07, 2026, 08:20 AM
விஜயை அடுத்த பிரதமர் என்று தவெக-வினர் பேசுவது, தலைவர் மீதான பற்றினால் தொண்டர் மனநிலையில் கூறப்படும் கருத்தே தவிர, கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு அல்ல என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். வட இந்திய ஊடக கருத்துக் கணிப்பினால் உருவான உற்சாகத்தில் அவர்கள் இவ்வாறு கூறுவதாகவும், இதை நகைச்சுவையாக கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், மக்கள் மன்றங்களில் வீண் சண்டைகளைத் தவிர்த்து மக்கள் நலப் பிரச்சினைகள் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், விலைவாசி உயர்வு மற்றும் குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்த அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

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