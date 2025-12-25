தொல்லியல் துறை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இருப்பது தீபத்தூண் தான் என்று உறுதி செய்தும் திமுகவின் மரபான கோயபல்ஸ் என்ற பொய் பிரச்சார போர்வாள் மூலம் தீபத்தூண் அல்ல என்ற பொய் மூட்டைகளை அவிழ்த்துவிடுகிறார்கள் என்று சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணை தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
