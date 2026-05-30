/கோவிலில் தரிசனம் செய்ததில் சர்ச்சை! அமைச்சர் நிர்மல்குமாரால் நீதிமன்றம் அதிரடி!

அமைச்சர் நிர்மல்குமார் திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட சில விதிமீறல்கள் பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தன. இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று ஒரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. அதில், கோவில்களில் விஐபி தரிசனங்களின் போது பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்பட கூடாது என்றும், ஆன்மீகத் தலங்களில் மரபுகளும் விதிகளும் முறையாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலையீடு மற்றும் அதிரடி அறிவிப்பு அரசியல் வட்டாரத்திலும் பக்தர்கள் மத்தியிலும் தற்பொழுது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.